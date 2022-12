Slaapkamer in Lelystad volgepakt met zwaar vuurwerk: bewoners opgepakt

met video Automobi­lis­te (33) eindigt met auto in greppel en raakt gewond in het Kuinderbos bij Bant

Een automobiliste (33) is vermoedelijk door dichte mist van de weg geraakt in Bant en in een greppel tot stilstand gekomen. Het slachtoffer, een vrouw uit de Noordoostpolder, raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

11 december