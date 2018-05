Slachtoffer (13) gruwelongeluk Walibi na twee weken uit ziekenhuis

Flinke beet in zure appel: 4,1 miljoen euro voor brug in Emmeloord

23 mei Ze noemen het een flinke bijt in een héél zure appel: 600.000 euro extra uittrekken voor de renovatie van de Marknesserbrug in Emmeloord. Toch willen alle partijen in Noordoostpolder (exclusief SP) die hap nemen.