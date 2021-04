Slapen op een ijsbreker? Het kán in Dronten

VIDEO Dit is waarom de politie niet meteen ingreep bij de Sionkerk op Urk

31 maart Bij de Sionkerk waren zondag maar een beperkt aantal agenten, omdat vijf of zes agenten waren weggeroepen wegens calamiteiten elders in de regio. Dit blijkt uit een gesprek tussen het Genootschap van Hoofdredacteuren en vertegenwoordigers van politie en Openbaar Ministerie over de gebeurtenissen zondag in Urk.