Slechte erftoegangswegen in Noordoostpolder op de schop: ‘Kan niet langer wachten’

Vertegenwoordigers van tien dorpen in de Noordoostpolder hebben eind vorig jaar de noodklok geluid over de slechte staat van veel relatief smalle buitenwegen in de gemeente. ,,De meeste buitenwegen zijn in de jaren 50 aangelegd”, zei Hans van Dijke, voorzitter van het 10 Dorpenoverleg. ,,Destijds werden ze alleen gebruikt voor een boer om eens over te rijden. De situatie is nu anders. Het is overal drukker geworden.”