Smalende reacties na wéér een afsluiting van de Markerwaarddijk

En wéér gaat de Markerwaarddijk op slot. Dit keer niet door zandverstuivingen, maar omdat het regenwater op de weg blijft staan. En dat is gevaarlijk, zo blijkt in de nacht van zaterdag op zondag.

Rond middernacht raakt een auto in de slip en slaat over de kop op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Een inzittende raakt bekneld en moet door de brandweer worden bevrijd. Kort daarop gaat de dijk op slot voor alle verkeer. ,,Het ongeluk kwam door aquaplanning, er stond water op de weg’’, legt Klaas Alberts van Van der Kolk Zwolle zondagmiddag uit. Dit bedrijf wordt ingeschakeld door de provincie als er problemen zijn op de dijk. Alberts wil maar zeggen: het was te gevaarlijk.

Quote Zand is op de dijk gewaaid, op sommige plekken is de berm hoger dan de rijbaan Klaas Alberts, Van der Kolk Zwolle

Wat is het probleem? ,,Het water kan niet weg’’, zegt Alberts. ,,Zand is op de dijk gewaaid, op sommige plekken is de berm hoger dan de rijbaan. Er is geen natuurlijke afvoer van water mogelijk’’. Om dit probleem te tackelen, worden zondag sleuven gegraven in de berm. Dat kost tijd: aanvankelijk meldt de provincie dat de dijk tot zondagochtend gesloten blijft, maar uiteindelijk mag het verkeer pas aan het eind van de middag weer de oversteek maken. Door de harde wind gelden wel een snelheidsbeperking en inhaalverbod.

Dijkversterking

Meerdere keren is de dijk al op slot gegaan dit jaar. Eerder waren zandverstuivingen de boosdoener. Dat zand werd gebruikt voor de dijkversterking, maar waaide de weg op. ,,Het hobbelde enorm”, zei Alberts toen hij bij een eerdere afsluiting in actie moest komen. Om dit te voorkomen, heeft Rijkswaterstaat (uitvoerder van de dijkversterking) afgelopen maanden een extra laag grond over het zand gelegd. Om het op z’n plek te houden.

Dit werkt, liet de provincie onlangs weten. Al is er een bijkomend probleem: door de vele ‘veegacties’ zijn markeringen en reflectoren op het wegdek weggeschraapt. Ondertussen staat de Markerwaarddijk onder verscherpte controle bij harde wind. Veegauto’s gaan snel de weg op om een nieuwe, volledige afsluiting te voorkomen. Toch gaat het zondag weer mis. De vraag is of provincie en Rijkswaterstaat zich hebben laten verrassen door de wateroverlast op de dijk. Een woordvoerder van eerstgenoemde partij verwijst voor een reactie naar de provincie, die zondag niet bereikbaar is.

Quote Hoe lang gaat dit nog goed? Reactie op Twitter

Op social media leidt de afsluiting tot smalende en geïrriteerde reacties. ‘Lachwekkend’, schrijft iemand op Twitter. ‘Wat kansloze missie is die dijk geworden’, moet een ander kwijt. Een getuige van het middernachtelijke ongeluk twittert dat de dijk een ‘gevaarlijke weg’ is geworden. ‘Hoe lang gaat dit nog goed?’