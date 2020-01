Snellere spoorlijn? Prima, als de trein maar stopt in Flevoland

NS en ProRail kunnen treinreizigers in 2030 een half uur sneller van het Noorden naar Amsterdam-Zuid brengen - of andersom. Dat blijkt uit onderzoek van beide partijen in opdracht van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en de provincies. Er komt geen nieuwe spoorlijn bij. De tijdwinst is mogelijk dankzij stevige aanpassingen aan spoor en materieel én het overslaan van stations, ook in Flevoland. En dat laatste zit de provincie niet lekker.

Lelystad Airport

GS spreken in een brief aan de provinciale politiek van een ‘ongewenste optie’. ‘Zeker als deze snelle trein (...) ten koste gaat van het huidige aantal treinen dat halteert (een stop maakt, red.) in Almere en Lelystad’. ,,Voor zowel Lelystad als Almere is het niet fijn’’, zegt woordvoerder Daniël de Wit over het overslaan van stations. Almere blijft de komende jaren fors groeien, geeft hij aan. En als Lelystad Airport open gaat, is een goede aansluiting van het vliegveld op het spoor nodig.