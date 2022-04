Sociale supermarkt van Voedselbank Lelystad gaat weer open: ‘Geeft een gevoel van eigenwaarde’

Met een glimlach zelf je spullen uitkiezen. Kees van Arendonk is blij dat zijn klanten van de Voedselbank in Lelystad na 2 jaar corona gewoon weer zelf kunnen kiezen in de sociale supermarkt. 4 mei kunnen ze er weer terecht. ‘Er wordt toch al zo veel gekozen voor deze mensen.’

Van Arendonk is blij dat de sociale supermarkt weer nieuw leven ingeblazen kan worden. ,,Het gevoel dat men zelf mag kiezen geeft toch een zodanig gevoel van eigenwaarde. Er wordt al zoveel uitgemaakt voor hen.’’ Vanwege corona viel de Voedselbank weer terug op het oude systeem. Dat was het ophalen van een voedselpakket op een afgesproken plaats.

Blije gezichten

Het nieuws dat Voedselbank weer opengaat als sociale supermarkt wordt door de klanten goed ontvangen, stelt voorzitter Van Arendonk. ,,De klanten zelf zijn er blij mee. Dat uiten ze zelf ook wel. Dan krijg je bij de meesten toch wel een glimlach op het gezicht: fijn dat het weer zo is.’’

Volledig scherm De inrichting van de sociale supermarkt in oktober 2019. De schappen staan vol met allerhande etenswaren waar de klanten uit kunnen kiezen. © Voedselbank Lelystad

Het winkelconcept is een belangrijk onderdeel is in de visie van de Lelystadse Voedselbank. ,,Onze visie is dat één van de dingen die mensen in armoede helpt de keuzevrijheid is’’, vertelt secretaris Kees van den Haspel. ,,In onze sociale supermarkt kunnen ze zelf bepalen wat ze de komende week willen eten en wat ze nodig hebben. Samen met één van onze vrijwilligers wandelen ze door de winkel heen.”

Paar keer per dag

Wel heeft het volgens hem meer voeten in de aarde dan het vullen uitgeven en uitgeven van pakketten. ..Het is weer een ander proces van werkgangen. We moeten er nu voor zorgen dat de winkel weer aangevuld wordt. ‘s Ochtends en een paar keer tussendoor. Want zo groot is die winkel nou ook weer niet. Maar dat hebben we er allemaal graag voor over.’’

Volledig scherm Vrijwilligers van de Voedselbank Lelystad vullen de schappen van de winkel. © Voedselbank Lelystad

De invulling is nog nagenoeg hetzelfde als hoe deze er voor de coronasluiting uitzag. Nieuw in de winkel zijn informatievellen waarop op basis van de grootte van het huishouden staat aangegeven hoeveel producten klanten uit een schap mogen uitkiezen. Bij de ingang staat nog een informatiebord. ,,Daar staat wat algemene informatie op voor de klanten. Zoals openingstijden en als er eventueel veranderingen zijn’’, aldus Van Arendonk.

Goed voor bijna 250 huishoudens

Op dit moment maken 245 klanten gebruik van de voedselbank. Zij vertegenwoordigen tussen de 700 en 800 mensen. ,,In de supermarkt kunnen ze zelf beslissen wat ze mee willen nemen, alleen de diepvriesproducten komen nog in een pakket’’, licht secretaris Van den Haspel toe. ,,Onze ervaring heeft namelijk geleerd dat mensen bij de diepvriezen toch wat langer staan te twijfelen over wat ze mee zullen nemen en corona is nog niet weg.”

De voedselbank heeft een goede aanvoer van producten, maar houdbare producten zijn nog steeds erg welkom. Van den Haspel: ,,Daar is de aanvoer echt het kleinste in.” In de supermarkt worden ook schappen ingericht met non-foodproducten als verzorgingsproducten, boeken en speelgoed.

