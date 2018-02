SP Flevoland blijft vierkant achter eigen gedeputeerde staan

Consequentie van deze uitspraak is dat de SP uit het college stapt, mocht het komen tot een gedwongen vertrek van Meijer. Daarmee verliezen de drie overgebleven partijen CDA, VVD en D66 de meerderheid in Provinciale Staten. ,,Mocht het zover komen dat gedeputeerde Meijer moet opstappen, dan zullen wij geen vervanger zoeken", benadrukt De Waal. ,,Wij vinden dat hij zijn werk goed doet en heeft gedaan, dat hij veel heeft bereikt en dat hij open staat voor kritiek. Voor ons is er geen enkele reden om onze steun aan hem in te trekken. Daar is de fractie unaniem in."

Bot en hoekig

Meijers positie staat sinds dinsdagmiddag ter discussie. Drie van de vier coalitiepartijen hebben het vertrouwen in hem opgezegd, vanwege zijn bestuursstijl die ze niet vinden passen bij Flevoland. Die stijl wordt omschreven als bot en hoekig. Vorige week had de PVV de Statenfracties laten weten een motie van wantrouwen tegen Meijer in de maak te hebben, vanwege zijn bruuske manier van optreden.