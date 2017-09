SP stelt vragen over overvolle bussen in Noordoostpolder

Inbraak mogelijk het einde van brassband All-in One

5 september De inbraak in de repetitieruimte van brassband All in One in Lelystad vorig jaar betekent waarschijnlijk het einde van de muziekvereniging. Extra zuur voor de vrijwilligers: een toenmalig lid van de band lijkt de dader te zijn. Hij is dinsdag door de politierechter veroordeeld, tot een werkstraf van veertig uur. En de schadeclaim is afgewezen, omdat die niet duidelijk op papier stond.