Speciale machines net op tijd gered bij zeer grote brand in Dronten: 'Had veel erger kunnen aflopen’

Matthijs Cornelissen uit Tiel huurt een loods in het complex en is zaterdagmorgen bezig om zijn machinerie weer naar binnen te rijden. Dat heeft de hele nacht buiten gestaan. Hij kweekt bomen in Biddinghuizen en gebruikt een deel van het gebouw als opslag. Een vriend in Dronten belt hem vrijdagavond dat er brand is in het pand, vertelt hij. ,,Ik kan niet snel in Dronten zijn, hij heeft alles naar buiten gereden. Schrijf die naam maar op: Jan Sebus Berghorst. Hij heeft een goede daad verricht. Deze machines koop je niet zomaar in de winkel, die worden speciaal gemaakt.’’