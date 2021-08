Spectaculair: nieuwe ‘draden’ over snelweg A6 bij Lelystad, terwijl verkeer er gewoon onderdoor raast

PEC Zwolle leert van eerste thuiswed­strijd met publiek: ‘Meer spreiding is mogelijk’

17 augustus Het was met duizenden toeschouwers op de tribune ‘weer even wennen’, vond Jeroen van Leeuwen als algemeen manager van PEC Zwolle. Toch kijkt hij terug op een geslaagde zondag. ,,Maar verbeterpunten hebben we ook gezien.”