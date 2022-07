Spuit met gif bezwijkt onder hitte in garage Emmeloord: prikkende ogen bij bewoners

De kleine drukspuit in de garage van de woning aan de IJsselmeerlaan was door de hitte gaan lekken. Daarbij kwam een sterke chemische lucht vrij, zo merkten de bewoners zondagmiddag. Zij schakelden de brandweer in. Met speciale handschoenen en ademluchtmaskers werden de spuit en een jerrycan in zakken gestopt. Met zand is de vloeistof afgedekt. De zakken zullen door de bewoners zelf naar de stort worden gebracht.