Ssssst... Provincie Flevoland wil aandacht voor stilte in natuurgebieden

Gedeputeerde Cora Smelik is blij met de extra aandacht voor stilte in Flevoland. ,,Flevoland wil zich blijven onderscheiden met de kwaliteiten rust, ruimte en groen. En rust ontstaat ook door de afwezigheid van geluid. Daarom is het zo belangrijk dat we de stiltegebieden in onze provincie koesteren en beschermen. Als provincie nemen we daar onze verantwoordelijkheid voor.”