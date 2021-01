St Jansdal slaat piketpaal voor nieuwbouw ziekenhuis in Lelystad

Video Waarom het doorsnee polderdorp Dronten zo geschikt is voor massaal testen op corona

13 januari Op vier plekken in het land worden inwoners massaal getest op corona. Een ervan is de doorsnee poldergemeente Dronten. Het streven is dat de helft van de 40.000 inwoners zich laat controleren op het virus. Drontenaren zijn alvast positief over de proef. Vijf vragen over deze bijzondere actie.