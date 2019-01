St. Jansdal wil nieuw ziekenhuis bouwen in Lelystad

Het Harderwijkse ziekenhuis neemt per 1 maart de MC IJsselmeerziekenhuizen over, waarvan Lelystad de hoofdlocatie is. Zorg wordt daar eerst nog geboden in het huidige ziekenhuisgebouw. ,,Maar dat is te groot, er staan vleugels leeg’’, zegt Sint Jansdalwoordvoerder Anneke Plette. Ook is volgens haar sprake van achterstallig onderhoud, waardoor renovatie minder interessant is dan nieuwbouw. ,,Het zijn nog plannen, op dit moment worden die verder uitgewerkt. Ook wij zijn benieuwd wat het allemaal gaat kosten, dan wordt nu berekend. De plannenmakerij is volop aan de gang.’’