Staatsbosbeheer doet aangifte van vernieling hekken Oostvaardersplassen

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer zegt dat er naar aanleiding van de sabotage geen extra maatregelen worden genomen in het gebied. Wel zijn de boa’s in het gebied ‘scherper en waakzaam’ geworden. ,,Zij hebben goed contact met politie. Het is bovendien niet voor het eerst dat er incidenten zijn in het gebied, er zijn wel eens kruizen geplaatst en er worden dingen beklad door actievoerders.’’ Toch vindt Staatsbosbeheer de sabotage erg vervelend. ,, Het is onverantwoord en gevaarlijk. Hulpdiensten kunnen het gebied door deze actie niet in en uitrijden.’’