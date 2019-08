Staatsbosbeheer gaat maandag verder met doodschieten edelherten in de Oostvaardersplassen

Prijsvraag voor kunstwerk onder Marknesser­brug

12:56 Hoe mooi de nieuwe Marknesserbrug in Emmeloord dan misschien ook is, als ’ie open staat is de onderkant van het beweegbare deel best saai, vinden ze bij de gemeente Noordoostpolder. Daarom heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven om inwoners uit te dagen een kunstwerk te bedenken ter verfraaiing van de brug.