Staatsbosbeheer heeft helft herten al afgeschoten in Oostvaardersplassen

4 februari Vandaag zijn in Nederland 383 basisschoolkinderen geregistreerd naar huis gestuurd omdat er geen juf of meester is die ze les kan geven. In onze regio gaat het daarbij om groep 7/8 van De Bundel in Apeldoorn en groep 5 van de Driemaster in Lelystad. Op de Julianaschool in Almen is een parttime-leerkracht een dag extra teruggekomen.