Staatsbosbeheer: konikpaarden Oostvaardersveld niet te koop

,,De paarden uit het Oostvaardersveld zijn niet te koop en we zullen dan ook geen gebruik maken van het aanbod van Cynthia & Annemieke’’, laat woordvoerder Marcel van Dun weten. Een deel van de paarden in het gebied, in totaal zestig, worden verplaatst. Zo'n dertig anderen blijven achter in het gebied. ,,Het is gelukt om bij Staatsbosbeheer nieuwe geschikte plekken te vinden waar de paarden terecht kunnen’’, aldus van Dun.

‘Schandalig’

Annemieke van Straaten, één van de initiatiefnemers van de stichting Cynthia & Annemieke, die door duizenden volgers op Facebook wordt gesteund, spreekt schande van het besluit. ,,Schandalig. Ook omdat ik het nieuws via de media moet vernemen.’’ Ze wil het eerst even laten bezinken. De stichting klopte vorige week met het idee aan bij gedeputeerde Harold Hofstra. Hij verwees ze door naar Staatsbosbeheer. Van Straaten wilde eerder niets kwijt over het plan met de dieren, in het geval ze wél gekocht hadden mogen worden. ,,Eerst willen we duidelijkheid, pas dan komen we met een plan’’, zei ze daarover.

Verplaatsing noodzakelijk

De konikpaarden in het gebied worden verplaatst naar andere natuurgebieden, onder meer omdat er niet genoeg voedsel is voor de populatie, zo meldde Staatsbosbeheer eerder. Omdat begrazing echter noodzakelijk is blijven er dertig paarden over in het gebied. Zij worden naar een ander stukje van het Oostvaardersveld verplaatst. Het Oostvaardersveld is een onderdeel van het Oostvaardersplassengebied, maar er geldt een ander dierenbeleid. De maatregel om de dieren te verplaatsen is geen onderdeel van het rapport van Van Geel, waarin werd aanbevolen om 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen af te schieten en dieren te verplaatsen.

Eerdere rechtszaak