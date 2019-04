Staatssecretaris drukt plan voor Lelylijn de kop in

Buslijn

Dat zou misschien ook kunnen met een hoogwaardige buslijn, aldus Van Veldhoven, waarvoor geen miljardeninvestering nodig is. ,,We moeten met het beschikbare budget de beste keuzes maken en de grootste knelpunten oplossen. Wat betreft de Lelylijn werd al twintig jaar geleden geconcludeerd dat de meerwaarde van deze nieuwe spoorlijn te beperkt is. Dat maakt het misschien ook logischer om nu eerst te kijken of er via hoogwaardig openbaar vervoer nog wat te optimaliseren is".