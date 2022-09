Staatssecretaris praat woensdag in Bant met omwonenden over aanmeldcentrum én kreeg deze week kritiek in Emmeloord

Staatssecretaris Eric van der Burg is komende woensdag aanwezig bij de inloopavond in Bant over het aanmeldcentrum dat bij AZC Luttelgeest is gepland. Afgelopen woensdag praatte hij achter gesloten deuren al met raadsleden en Dorpsbelang Luttelgeest, Dorpsbelang Bant en Plaatselijke Belang Kuinre over het omstreden plan.