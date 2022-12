Staatssecretaris wil extra miljoenen voor Lelylijn lospeuteren met pittige klus in Duitsland

Bekende kunstenaar verzet zich tegen verwijde­ren beeld in Emmeloord: ‘Mensen gaan ervoor op bedevaart’

Kunstenaar Sjoerd Buisman (74) legt zich niet neer bij het verwijderen van zijn beeld ‘Kubistische Fossielen’ uit het centrum van Emmeloord. Hij spreekt van een ‘kleinburgerlijke’ beslissing van de gemeente Noordoostpolder. ,,Het is niet zomaar iets. Dit is een van mijn belangrijkste beelden in de openbare ruimte.’’

