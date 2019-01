Stadhuispenning Lelystad voor Ed Voigt

Oud-spe­ler PEC Zwolle belooft vuurwerk in pikant tv-programma Ex on the Beach

4 januari Bij PEC Zwolle en Telstar wist hij niet door te breken als profvoetballer. Maar wie weet zit een televisiecarrière er wél in voor Ricardo Talu. De Zwollenaar (25) maakte zondag zijn opwachting in Ex on the Beach: Double Dutch. Een pikant programma op MTV waar vooral jongeren van smullen.