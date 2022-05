‘Stadsguerrilla’ Lelystad blijkt groepje vogelaars op jacht naar verdwaald mediterraan uiltje

Een groepje mannen in legerkleding dat even voor middernacht met nachtkijkers en fototoestellen door een woonwijk in Leystad sluipt. Best logisch dus oplettende bewoners de politie inschakelden om even te kijken wat ze daar deden. Die trof geen criminelen, maar een groep vogelspotters. Op jacht naar een zeldzaam dwergooruiltje.

Achteraf kunnen ze er bij de politie best om lachen. ,,Niet verdacht, wel leuk’’, staat er in elk geval in een berichtje op Twitter. Rond 23.30 uur donderdagavond gingen de dienders af op de melding van een groepje mannen dat zich verdacht ophield in en rond de straat Assumburg in de wijk De Landerijen.

Al snel werd het groepje aangetroffen, maar de uitleg dat ze op zoek waren naar een uil, werd aanvankelijk nogal sceptisch ontvangen. Totdat de politie nog een groepje vogelaars aantrof die inderdaad een uiltje konden aanwijzen in een boom.

Middellandse Zee

Dat de vogelspotters daar op afkwamen is niet zo vreemd. Het ging namelijk om de dwergooruil, een soort die in Nederland niet voorkomt. Dwergooruilen leven in de landen rond de Middellandse Zee: Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, en Zuidoost-Europa in open landschappen met wat bomen, in tuinen, parken en lanen. Ze overwinteren in Afrika.

Hoe het uiltje in een wijk van Lelystad is terechtgekomen, is niet duidelijk. Volgens roofvogelkenner Richard Burgmeijer uit Wezep kan het gaan om een dwaalgast: een vogel afdwaalt en per ongeluk in ons land terecht komt.

Ontsnapte vogel?

,,Ik denk zelf dat het een ontsnapte vogel is uit gevangenschap. Als de vogel wordt waargenomen, is de ring bijna nooit te zien, omdat de poten tijdens het zitten bijna nooit te zien zijn. De buik- en borstveren hangen er dan overheen. Die in Lelystad is een mannetje en maakt nu tijdens de balts een karakteristieke roep. Daarom valt het sommige vogelaars dus op. Maar als het een wild exemplaar is, is het uiteraard best bijzonder en zal het veel vogelaars aantrekken.’’

Zeldzaam is het in elk geval wel: volgens Wikipedia is de vogel slechts dertien keer neergestreken in ons land. Wie op vakantie is geweest in Zuid-Frankijk.

Niet ingrijpen

Wat er met het vogeltje moet gebeuren is volgens Sjobbe Voet, van de stichting Natuurbehoud Roofvogels en Uilen glashelder: ,,Niets. Zeker als het inderdaad een wild exemplaar is. Dan is hij hier zelf gekomen en moet hij ook zelf weer terug zien te komen. Dat is de natuur. Wettelijk gezien mag je niet eens ingrijpen.’’