Staflid voetbalclub asv Dronten ‘ernstig bedreigd’: ‘Dit gaat alle perken te buiten’

Een staflid van voetbalclub asv Dronten wordt ‘ernstig bedreigd’. Dat meldt het bestuur van de vereniging. Voorzitter Jan Bollemaat wil niet zeggen om wie het gaat en wat de aard van de bedreiging is. ,,Maar het gaat alle perken te buiten. Dit is volstrekt ontoelaatbaar.’’

Het staflid heeft op aanraden van het bestuur aangifte gedaan, zegt Bollemaat. ,,Verder kunnen wij weinig doen. Wel hebben we een statement gepubliceerd om aan te geven dat dit volstrekt ontoelaatbaar is. Als voorzitter wil ik de goedwillende vrijwilligers van deze vereniging in bescherming nemen.’’

De bedreiging heeft te maken met de functie van het staflid bij de club, aldus Bollemaat. Uit welke hoe het komt, kan hij niet zeggen. Laat staan of het om een of meer daders gaat. ,,Misschien is het een ouder die z’n ongenoegen wil uiten. Ik kan het niet zeggen. De bedreiging is anoniem, een laffe daad dus. Als we wisten dat het om een lid gaat dan zouden we hem of haar meteen royeren.’’

Quote Ik hoorde van de KNVB dat het tegenwoor­dig vaker voorkomt Jan Bollemaat, Voorzitter asv Dronten

Een ding is zeker, zegt de voorzitter: ,,Dit gaat alle perken te buiten. Dit hebben we niet eerder meegemaakt.’’ De bedreiging zou vrij recent zijn gedaan. Bollemaat heeft contact opgenomen met de KNVB voor advies. ,,Ik hoorde dat het tegenwoordig vaker voorkomt.’’

In het statement schrijft het bestuur van asv Dronten ‘enorm geschrokken’te zijn. ‘Gedrag dat niet respectvol is keuren wij af en gedrag dat dermate de grenzen van het toelaatbare overschrijdt - zoals in het geval waarvan momenteel sprake is - verafschuwen wij ten zeerste!’

Dringende oproep

En: ‘Aan degene(n) die het betreft: stop ermee! En aan allen de dringende oproep om onze club positief te supporten, elkaar met wederzijds respect te behandelen en daar waar nodig met elkaar in gesprek te gaan.’

Bollemaat: ,,Als je een probleem met iemand hebt, kaart het dan gewoon aan en ga samen een kop koffie drinken. Bedreiging gaat veel te ver.’’