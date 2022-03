Stalker wilde na relatiebreuk maar één ding: ‘Mijn vaderrol vervullen’

Noordoost­pol­der smeekt Rabobank kavelkift Marknesse-Zuid snel op te lossen

Nu de gemeente Noordoostpolder via de juridische route onvoldoende voor elkaar krijgt rond de in het slop geraakte woningbouwplannen in Marknesse-Zuid, probeert ze de Rabobank via de ethische weg te beïnvloeden. Ze vraagt per brief aan de bank een eind te maken aan het eigendomsconflict in het gebied, waardoor inwoners in onzekerheid zitten.

28 februari