Statenlid: ‘Vergeet niet: partijen hier riepen bewust op de avondklok niet te handhaven’

Dijkgraaf Tanja Klip zet werk voort in Eerste Kamer: ‘Werken aan water in de delta houdt nooit op’

21 januari Zonder water geen leven. Water raakt iedereen, maar Tanja Klip-Martin (66) in het bijzonder. Acht jaar lang was zij de dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe, deze maand ging ze met pensioen. Haar expertise zet Klip in als Eerste Kamerlid, de VVD-politica wordt verantwoordelijk voor de portefeuille water.