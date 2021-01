Steeds meer bevers in Flevoland: de bever laat zich ook zien in de stad

Het aantal bevers in Flevoland blijft maar stijgen. In tien jaar tijd is het aantal meer dan verdubbeld tot ongeveer 250 exemplaren. Het dier laat zich steeds vaker zien. Volgens Landschapsbeheer Flevoland kijken sommige inwoners er al niet meer van op als ze ‘’s avonds tijdens een ommetje een bever tegenkomen’.

In eerste instantie kwam de bever alleen voor in natuurpark Lelystad. In de winter van 1990-1991 ontsnapten een paar bevers wiens nageslacht zich over het zuidelijk en oostelijk deel van de provincie heeft verspreid. Alleen in de Noordoostpolder komen ze nog niet voor, stelt Landschapsbeheer Flevoland. Ter bescherming van de soort houdt de stichting de beverpopulatie goed in de gaten.

Volledig scherm Aantal bevers in Flevoland © Landschapsbeheer Flevoland

Burchten ontzien bij werk

Bestaande burchten worden ontzien bij werkzaamheden, diverse oevers worden bevervriendelijk ingericht. In 2000 waren er maar een handvol bevers in Flevoland. In 2010 stond de teller op ongeveer 100. In 2020 zijn 250 bevers geteld en 85 bewoonde burchten. ,,Langzamerhand heeft dit prachtige dier zich in de polder een plaats weten te verwerven’’, stelt Landschapsbeheer. ,,Zo verrijkt hij onze natuur.’’

Kleine watergangen

In eerste instantie vestigde de bever zich vooral via de grote vaarten in de provincie, de laatste jaren worden de kleine watergangen steeds belangrijker. Bevers vestigen zich op plekken met bomen aan de waterkant en de beste plekken in het buitengebied lijken nu wel bezet, meldt Landschapsbeheer.

Trek naar de stad

Bevers trekken steeds vaker de stad in. Daarom trekken de bevers de laatste vijf jaar ook meer de stad in. Dit heeft tot gevolg dat steeds meer mensen bevers zien. Sommige bewoners kijken er volgens Landschapsbeheer al niet meer van op als ze ’s avonds tijdens een ommetje een bever tegenkomen.

