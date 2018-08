Steekpartij bij Polenhotel in Marknesse: drie gewonden

Een ruzie in een Polenhotel in Marknesse is in de nacht van zaterdag ontaard in een steekpartij. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. Een daarvan is een 39-jarige man uit Marknesse. Hij is ook aangemerkt als verdachte. De identiteit van de twee anderen is vooralsnog onbekend.