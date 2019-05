Steekpartij in centrum Emmeloord: slachtoffer naar het ziekenhuis

,,Op dit moment is er voor de politie nog niet veel duidelijk over het incident’’, zegt politiewoordvoerder Maren Wonder. De politie tast nog in het duister wat er is gebeurd aan de Noordzijde in Emmeloord. ,,Rond 14.40 uur kwam er een melding binnen van een steekincident. Bij aankomst konden agenten gelijk een verdachte aanhouden. Meer is er op dit moment nog niet duidelijk.’’