‘Steekpartij in Emmeloord was een uit de hand gelopen burenruzie’

Tijdens de ruzie zou een man zijn buurman hebben neergestoken. Getuigen zagen het slachtoffer zelfstandig de ambulance inlopen, waarna hij in het ziekenhuis is behandeld aan zijn verwondingen. De dader is vlak na het steekincident aangehouden.

,,Op dit moment is er voor de politie nog niet veel duidelijk over het incident’’, laat politiewoordvoerder Maren Wonder. De politie tast nog in het duister wat er is gebeurd aan de Noordzijde in Emmeloord. ,,Rond 14.40 uur kwam er een melding binnen van een steekincident. Bij aankomst konden agenten gelijk een verdachte aanhouden.’’

Steekwapen

Een deel van de straat is afgezet, ter hoogte van pizzeria Domino's. Politieagenten zijn aanwezig voor onderzoek. De steekpartij vond volgens Wonder plaats op straat. Agenten zijn voor het onderzoek ook een portiek binnengestapt. In de omgeving van de Noordzijde doorzoeken agenten bosjes en prullenbakken.

De politie heeft donderdagmiddag een man aangehouden voor een steekpartij aan de Noordzijde in Emmeloord. © Wim Schluter