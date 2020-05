StEP-voorzitter Peter Ton : ‘StEP onwaardig om nu al de handdoek in de ring te gooien’

Peter Ton (53) is in het dagelijks leven algemeen directeur van Stet Holland in Emmeloord, een internationaal handelsbedrijf in pootaardappelen. Sinds november vorig jaar staat de Emmeloorder aan het roer van StEP. Zijn eerste jaar als voorzitter zou draaien om het 25-jarig bestaan van de stichting. Het plan was ‘lekker uit te pakken’, zegt Ton. ,,Vol goede moed ben ik aan de slag gegaan, een feestjaar tegemoet, met een enthousiast team, 300 vrijwilligers en commissies voor allerlei evenementen. En dan komt corona.’’