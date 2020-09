Steunouder Noordoostpolder: ,,Heerlijk, een wandeling met zijn tweeën’’

Sinds februari dit jaar draait Steunouder bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land in de Noordoostpolder, kort voor uitbraak van het corona-virus. De gemeente subsidieert deze vorm van ondersteuning om zwaardere zorg te voorkomen. In de Noordoostpolder is inmiddels een aantal vraagouders gekoppeld aan een steunouder. Er is nog ruimte voor meer.