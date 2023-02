Stichting schenkt 10.000 euro aan KNRM Urk na laatste schaatsfestijn voor schipperskinderen

Koopwoning vorig jaar het duurst in Putten, de grootste prijsstij­ging was in Zeewolde

In Putten betaalden mensen in 2022 gemiddeld bijna 540.000 euro voor een bestaande koopwoning. Daarmee was het de duurste gemeente in het verspreidingsgebied van de Stentor als het gaat om de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning.