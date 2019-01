Stichting stelt lijst op met medische incidenten rond ziekenhuis Lelystad

Woordvoerder Jos Visser kan al zo’n 15 ernstige zaken noemen. Zo was er een jochie uit Lelystad dat ’s nachts met een acute blindedarmontsteking naar het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk werd gebracht, waar hij niet kon worden geholpen. ,,Uiteindelijk is hij geopereerd in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Het duurde veel te lang voordat hij werd behandeld’’. Ook zijn er klachten van zwangere vrouwen die niet in Lelystad terecht konden voor medische hulp, aldus Visser. ,,En dat is ernstig’’. Euforie over de naderende overname van het ziekenhuis in Lelystad door het St Jansdal is voorbarig, waarschuwt hij. ,,De praktijk laat zien dat veel zaken nog niet goed geregeld zijn’’. Het incidentenlijstje is samengesteld door bijvoorbeeld bezorgde huisartsen, zegt Visser. ,,Ook zij weten soms niet bij wie ze moeten aankloppen’’.

Quote De Inspectie moet de zaken beoordelen en actie ondernemen, er is al contact geweest Jos Visser, Woordvoerder Stichting BZL

Stichting BZL, met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit Lelystad, Dronten, Urk en de Noordoostpolder in de gelederen, verzamelt incidenten op verzoek van de gemeente Lelystad. ,,Die is begaan met de zorg voor de patiënten, maar is geen partij natuurlijk’’, zegt Visser. De ‘ernstige zaken’ worden nagetrokken bij huisartsen en specialisten. Om te voorkomen dat dik aangezette verhalen als waarheid worden gezien. En dan? ,,Dan stappen we naar de Inspectie Gezondheidszorg’’, zegt Visser. ,,Die moet de zaken beoordelen en actie ondernemen, er is al contact geweest’’.

'Bedroevend’