Stimulator en luisterend oor Jaspers Focks krijgt erepenning Zeewolde

Bijna achttien jaar was Jaspers Focks predikant in Zeewolde. Zijn pastorale zorg voor mensen beperkte zich niet tot zijn eigen kerkelijke gemeente. Bijzonder was zijn rol bij de verkeersongelukken die in oktober 2004 plaatsvonden, waarbij acht jongeren omkwamen, vijf bij Almelo en drie op de Zeewolderdijk. Hij was een luisterend oor in de verwerking en de nasleep van de tragische gebeurtenissen.