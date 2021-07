Stoffelijk overschot bij Nagele geen slachtoffer van misdrijf

Voorwaarde­lij­ke celstraf voor vrouw uit Luttel­geest voor mensensmok­kel

13 juli Een 38-jarige vrouw uit Luttelgeest is veroordeeld tot een jaar cel voorwaardelijk, voor haar betrokkenheid bij een grote mensensmokkelzaak in 2019 en 2020. Daarbij werden migranten in overvolle, vaak niet zeewaardige, rubberen opblaasboten de zee opgestuurd, om via Het Kanaal de levensgevaarlijke oversteek naar Engeland te maken. Onder de vluchtelingen waren kinderen en hoogzwangere vrouwen.