Storing bij bruggen en sluizen in Flevoland na twee uur voorbij

Tegen 11.00 uur kreeg het bedieningssysteem te maken met een storing. Het was toen nog onbekend hoe lang de storing zou gaan duren. Een monteur ging ter plaatse om het euvel te verhelpen. Schippers die door een sluis wilden, moesten vanwege de storing wachten. Kort na 13.00 uur meldde de provincie dat de storing voorbij was.

Zo nu en dan komt een storing voor bij een brug of een sluis in Flevoland. De laatste keer dat alle bruggen en sluizen in Flevoland werden getroffen door een storing was in december 2017. Destijds duurde de storing vier uur.