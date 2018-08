Storing bij Urkersluis

NK droneracen landt in Emmeloord: 'Het is alsof je vliegt'

9:00 Een spectaculaire sport die zich niet beperkt tot links en rechts inhalen. Als het moet stuurt Elwin van der Meer zijn drone boven- of onderlangs om de concurrentie te passeren. De Emmeloorder is een van de deelnemers aan het NK Dronerace dat 1 september te gast is bij modelvliegclub Emmeloord.