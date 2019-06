Stormschade brengt witloftelers in Flevoland in de problemen: ‘deze oogst levert financieel niets op’

Maar geen nood, stelt Scholten, die werkzaam is bij de vakgroep Akkerbouw van de LTO Noord. ,,Er zal geen gebrek zijn aan witlof dit jaar. We zijn nog op tijd zodat we eind oktober of begin november kunnen oogsten. Alleen verdienen we er nagenoeg niets aan. De marge die we verdienen met de witlof, hebben we nu wel verspeeld met de kosten die we moeten maken voor het overzaaien.”

Flevoland

De schade voor witloftelers in Flevoland loopt in de tonnen, weet Scholten. Het is een simpele rekensom, zegt hij. ,,Ruim driehonderd hectare heeft schade opgelopen en per hectare kost dat zo 1400 euro. Dan zit je al op 420.000 euro. Het is vooral vervelend omdat we opnieuw moeten beginnen en weer in de onzekerheid zitten. Ach, die witlof komt er wel, daar hoeven de mensen niet over in te zitten. Maar wij verdienen er nu nagenoeg niets aan.”