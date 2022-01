Stormschade in Flevoland door storm Corrie: trampoline gaat de lucht in aan Waaiershoek op Urk

Tweede verdachte (23) van gijzelings­dra­ma Zeewolde ook vrij: ‘Aan de slag om schulden af te lossen’

Ook de tweede verdachte in de gijzelingszaak in Zeewolde mag zijn cel verlaten. Dat heeft de rechtbank in Lelystad vrijdag beslist. De 23-jarige R.B. uit Zeewolde wil na een halfjaar in de gevangenis graag beginnen met orde op zaken stellen, vertelde hij in de rechtszaal. ,,Ik sta nu stil en wil graag aan de slag met mezelf. Knallen. Om een rustig leven op te bouwen.’’

