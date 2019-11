Straatroven in Flevoland en Gelderland toegenomen, Overijssel stabiel

Het aantal straatroven in Flevoland en Gelderland is toegenomen. In de eerste negen maanden van dit jaar werd vaker een straatroof gepleegd in beide provincies dan in dezelfde periode een jaar eerder. In Overijssel bleef het aantal straatroven in beide periodes gelijk.

In Gelderland stijgt het aantal straatroven in de eerste negen maanden van het jaar al voor het derde jaar op rij. De teller staat dit jaar op 125 straatroven. In Overijssel nam het aantal berovingen over de hele linie de afgelopen acht jaar af. Waar in 2012 nog 112 straatroven werden gepleegd staat de teller de afgelopen vier jaar steevast op 46 straatroven, met een enkele opleving van 53 straatroven in 2017.

Straatroven in de provincie Flevoland namen tussen 2012 en 2017 eveneens snel af, van 202 naar 65. De afgelopen twee jaar nam het aantal straatroven juist weer toe. Van 67 vorig jaar naar 84 dit jaar. Bij een straatroof zijn de daders uit op cash of een mobiele telefoon.

Landelijk gezien is ook een toename van dit geweldsdelict waar te nemen, blijkt uit een analyse van Local Focus. In de eerste negen maanden van dit jaar noteerde de politie er ruim 2.600, wat neerkomt op gemiddeld zo’n tien straatroven per dag. Dat is een stijging van ruim vier procent ten opzichte van een jaar eerder. Alleen in Drenthe en Zuid-Holland daalde het aantal straatroven ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder.

Zorgelijk