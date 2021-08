Strand bij Beachclub NU in Biddinghuizen ’s nachts verboden terrein om overlast tegen te gaan

Video Jelbert (28) is helemaal klaar met feestende jongeren voor zijn beachclub in Biddinghui­zen: ‘Na corona nieuwe tegenslag’

7 juni Jelbert Haagsma (28) is helemaal klaar met de feestende jongeren op de strandjes bij het Veluwemeer voor zijn Beachclub NU in Biddinghuizen. Hij zegt dagelijks wel vier uur bezig te zijn om de rotzooi op te ruimen. En, stelt hij: als het mooi weer is, zitten in de avond tot wel vijfhonderd jongeren verspreid over de strandjes. ,,Dit vreet aan me, na corona is dit een nieuwe tegenslag.’’