Streefbedrag voor Cleo (7) die ouders en zusje verloor bij kanodrama, gaat naar een ton

De inzamelingsactie is opgezet door Cleo’s even oude vriendinnetje Enya en haar vader Marc Rückemann. In eerste instantie was het hun doel om 40.000 euro op te halen, maar de actie is zo’n succes dat er al meer dan 70 mille is opgehaald. Het streefbedrag is daardoor inmiddels bijgesteld naar een ton.