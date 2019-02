Strijd om de patiënt: curator legt artsen toegangsverbod ziekenhuis Lelystad op

Beide chirurgen hebben ervoor gekozen om na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen niet verder te gaan bij ‘opvolger’ St Jansdal maar elders aan de slag te gaan. Ze zouden patiënten mee willen nemen naar hun nieuwe werkkring; dat is tegen het zere been van de curatoren Van der Schee en Nowee. Zij willen patiënten juist behouden voor overnamepartij St Jansdal; de ziekenhuisvoorziening heeft immers patiënten nodig om financieel gezond te kunnen draaien.

Overdracht

De timing is bijzonder; vanavond (donderdag) wordt het Lelystadse ziekenhuis door de curatoren overgedragen aan overnamepartij St Jansdal. Die begint vrijdag met de spoedpoli in Lelystad en opent maandag de nieuwe ziekenhuisvoorziening. Baudoin, sinds 1997 als arts actief in Lelystad, ontkent dat hij patiënten ronselt; hij stelt juist dat veel patiënten, die hij al lang behandelt, graag met hem mee willen naar de nieuwe praktijk, een paar honderd meter verderop, waar hij vrijdag officieel begint. Ook kaakchirurg Steinmetz gaat daar aan de slag. Baudoin stelt dat het bij reumatologie om tussen de 2000 en 2500 patiënten gaat.

Beveiliger

Baudoin: ,,We hebben bijna drie maanden voor de curator gewerkt en patiënten behandeld. En dan krijg je anderhalve dag voor het einde, dinsdag om 5 uur 's middags opeens van de curator te horen dat het niet meer mag. Ik heb nog net mijn stethoscoop mee kunnen pakken. Toen ben ik het pand uit gegaan onder escorte van een beveiliger. Ik ben inmiddels al uit de maillijsten geschrapt en mijn token voor het gebouw werkt niet meer. De reumaconsulente waar ik mee werk kreeg een jurist van de curator achter zich aan die bij haar thuis op de computer wilde meekijken. Dat hebben we tegen kunnen houden. Voor die laatste anderhalve dag zijn afspraken met een stuk of 35 patiënten afgezegd. Het is mij totaal duister waarom het nu opeens zo hard wordt gespeeld. Als patiënten over willen stappen naar een andere zorgaanbieder moeten de patiëntgegevens volgens de wet WGBO overgedragen worden. We bezinnen ons op juridische stappen.’’