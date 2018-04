Strijd tegen Oostvaardersplassen gaat door

Actievoerders zijn allerminst opgetogen over de adviezen van de Commissie Van Geel om de Oostvaardersplassen toegankelijk te houden voor grote grazers, ook al zal het aantal flink worden verminderd. Het comité KALF en de Stichting Cynthia en Annemieke kondigen aan door te gaan met hun strijd om alle grote grazers uit het natuurgebied te halen.

Op welke manier de strijd verder gaat, is nog niet duidelijk. ,,Daarover steken de leden van onder meer KALF de koppen bij elkaar’’, zegt Karin Schulting. ,,We hadden een klein beetje de hoop dat de commissie met het advies zou komen de grote grazers uit het gebied weg te halen. Maar helaas. Als de adviezen van de commissie worden uitgevoerd, komen we geen stap verder en zullen nog steeds beesten moeten worden afgeschoten.’’

Gans

In een verklaring op Facebook schrijft de Stichting Cynthia en Annemieke het niet eens te zijn met de conclusie van de commissie dat de grote grazers in het gebied moeten blijven om de (water)vogelpopulatie, in het bijzonder de Grauwe Gans, in stand te houden. Als er onvoldoende zou worden gegraasd, is het gebied volgens Van Geel niet meer geschikt voor deze watervogels en zullen ze uit het gebied vertrekken.

Volgens de stichting zijn er echter door de grote grazers ook veel vogels vertrokken. Die zouden juist terugkeren als geen grote grazers meer zijn, is hun overtuiging. Daarnaast is de stichting tegenstander van het voorgestelde reactief beheer. ‘Dat betekent niets anders dan het maken van een oordeel of een dier de winter doorkomt. Is dat oordeel negatief, dan wordt het dier afschoten, elk jaar weer.’