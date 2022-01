Stroomafsluiting Bant aanstaande vrijdag: ‘Mogen we eindelijk open, gaat het wéér niet’

De oorzaak van de werkzaamheden is een storing van openbare straatverlichting. In de bijlage een brief die bewoners ontvingen meldt het energiebedrijf dat. Volgens Liander treffen de werkzaamheden acht adressen, waarvan vijf woonhuizen. ,,Het afsluiten van stroom is altijd vervelend en er is eigenlijk geen enkel moment waarop dat goed uit komt”, aldus een woordvoerder. ,,In het weekend werkt alleen de storingsdienst en verhelpen we eigenlijk uitsluitend spoedgevallen.”

Troefmarkt

De supermarkt aan Het Midden sluit vrijdag tijdelijk de deuren. ,,De deuren, kassa’s, koeling... alles werkt op stroom”, aldus de Troefmarkt-eigenaar. Dat is een andere aanpak dan afgelopen juni. ,,Die stroomafsluiting leverde echt een heleboel gedoe op”, vertelt hij. ,,Toen hebben we een aggregaat gehuurd en allemaal bedrading omgelegd om open te blijven, maar waren ze al binnen anderhalf uur klaar. Een behoorlijk dure investering dus.” Hij hoopt dat de werkzaamheden aankomende vrijdag net zo snel verlopen. ,,Ik heb contact met de jongens die vrijdag komen en hoop dat ze me als laatst kunnen afsluiten en als eerst weer kunnen aansluiten.”

Vrijdagmiddagsnack gecanceld

Carola Boeve, bedrijfsleidster bij eetcafé Twenty7 noemt de stroomafsluiting ‘niet grappig’: ,,Mogen we eindelijk open, gaat het wéér niet. Iedere vrijdag hebben we afspraken voor het afhalen van de vrijdagmiddagsnack door bedrijven en die kunnen we nu niet door laten gaan. Hierdoor lopen we echt inkomsten mis.”

Het grootste probleem wordt volgens Boeve de vriezers en koelingen: ,,We hebben een grote vriescel die we in aanloop naar de versoepelingen helemaal vol hebben gestopt, want mensen willen graag weer ergens een hapje gaan eten. Maar we hebben alle gasten die gereserveerd hadden voor de lunch moeten afzeggen. De bierkoeler doet het namelijk niet en het is te hopen dat deze in de middag weer aanslaat als de stroom er weer op gaat.”

Hele avond nog last van afsluiting

Ze verwacht dat ze de hele avond nog last gaat hebben van de stroomafsluiting. Zolang de deuren van de vriescel dicht blijven, hoopt ze dat de opgeslagen producten goed blijven. ,,De vriezer staat op -18 graden Celsius , dus ik verwacht dat deze niet snel in warmte oploopt. Maar zodra de stroom weer aangaat, kunnen we de frituur niet direct aanzetten omdat alle apparaten en koelingen dan eerst moeten opstarten. Het is gewoon een drama. De verlichting in de straat doet het namelijk gewoon, dus ik denk dat Liander kabels aan het trekken is naar de nieuwe woonwijk die in de buurt staat.”