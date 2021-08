Stroomuitval en gesmolten gasleiding bij meterkastbrand in Zeewolde

Oud-wethouder en inspirator Bertus Ritsema (74) uit Ens is overleden

4 augustus Hij was raadslid en wethouder in de gemeente Noordoostpolder, maar vooral was Bertus Ritsema initiator en inspirator van tal van activiteiten in die gemeente. In Emmeloord en in zijn geliefde Ens. Afgelopen zondag overleed hij, terwijl hij als ouderling voorging in een kerkdienst.