Surveillerende ouders zien vuurwerkrellen uitblijven op Urk: ‘Deze weg moeten we met elkaar afleggen’

Moeder wil met minderjari­ge dochter in woning in Emmeloord blijven na drugs­vondst

8 december Moet een moeder met haar 16-jarige dochter vertrekken uit hun woning in Emmeloord, omdat er 15 gram hasj is gevonden? Die vraag stond dinsdag centraal op de zitting van de bestuursrechter in Utrecht. De advocate van de moeder had een rechtszaak aangespannen tegen burgemeester Jan Westmaas van Noordoostpolder.