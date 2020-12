Surveillerende ouders zien vuurwerkrellen uitblijven op Urk: ‘Maar we zijn er nog niet’

Urker opgepakt voor bedreiging burgemees­ter rond vuurwerk­rel­len

7 december De politie heeft afgelopen weekend één man uit Urk opgepakt die rond de vuurwerkrellen in het dorp de burgemeester op social media heeft bedreigd. Burgemeester Cees van den Bos, die in oktober is gestart op Urk, heeft aangifte gedaan na de bedreiging.